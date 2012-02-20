Депутаты попытаются вообще отменить декларирование расходов?

Парламентское большинство попытается вообще отменить декларирование расходов.

Об этом сообщил депутат Тарас Чорновил в эфире 5 канала, комментируя конституционное представление депутатов от Партии регионов относительно декларирования расходов.

"Собственно в конституционном представлении упоминается только тот факт, что нарушена вроде норма, что закон приобретает обратную силу. Хотя это абсолютный абсурд, этого в действительности нет", - заявил он.

"Они будут вносить, это уже запланировано, насколько мне известно, вносить изменения в закон, которым вообще декларирование расходов, и некоторые другие моменты декларирования, попытаются устранить вообще", - уточнил депутат.

Украинская правда