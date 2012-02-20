Депутаты попытаются вообще отменить декларирование расходов?
22:44, 20 февраля 2012Политика
1225 0
Информация от Чорновола
Парламентское большинство попытается вообще отменить декларирование расходов.
Об этом сообщил депутат Тарас Чорновил в эфире 5 канала, комментируя конституционное представление депутатов от Партии регионов относительно декларирования расходов.
"Собственно в конституционном представлении упоминается только тот факт, что нарушена вроде норма, что закон приобретает обратную силу. Хотя это абсолютный абсурд, этого в действительности нет", - заявил он.
"Они будут вносить, это уже запланировано, насколько мне известно, вносить изменения в закон, которым вообще декларирование расходов, и некоторые другие моменты декларирования, попытаются устранить вообще", - уточнил депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter