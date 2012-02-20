ЕП призывают прислать побольше наблюдателей на выборы в Украине

Участники Парламентского клуба друзей «Украина-ЕС» активизируют мониторинг ситуации с выдачей виз украинским гражданам.

Как сообщили в пресс-службе Парламентского клуба «Украина-ЕС», об этом шла речь на очередном заседании клуба друзей, которое состоялось в Киеве.

Депутаты европейского и украинского парламентов - участники встречи - констатировали, что запросы, подготовленные ими по фактам нарушения визового режима, способствовали исправлению ситуации.

Депутаты планируют весной этого года в Брюсселе провести в рамках группы друзей межпарламентскую дискуссию с приглашением представителей других европейских институтов. Учитывая, что визовый вопрос является самым чувствительным для граждан Украины, депутаты считают мониторинг ситуации с выдачей виз одним из приоритетов своей деятельности.

Также во время встречи депутаты по инициативе сопредседателей клуба Юлии ЛЁВОЧКИНОЙ и Ирины ГЕРАЩЕНКО рассмотрели заявление к руководству Украины и ЕС с призывом приложить необходимые усилия для парафирования Соглашения об ассоциации, а также сохранить высокую динамику визового диалога.

Кроме того, депутаты выступают за то, чтобы представители Европейского парламента как можно шире были представлены в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Украине.

Также члены Клуба приветствуют заявления о готовности украинской власти пригласить международные миссии по наблюдению за выборами. Они предложили провести в Киеве и Брюсселе ряд семинаров и круглых столов на тему будущих выборов.

Во встрече, в которой приняли участие сопредседатели Парламентского клуба друзей депутат ЕП Александр МИРСКИ, от Верховной Рады Украины – И.ГЕРАЩЕНКО и члены клуба - народные депутаты Ирина БЕРЕЖНАЯ, Ирина ГОРИНА, Николай КАТЕРИНЧУК, а также депутат Европарламента Ян КОЗЛОВСКИ, также определили ряд просветительских проектов, которые клуб планирует реализовать на протяжении 2012 года.

Во время встречи отмечалось, что украинское общество нуждается в более широком информировании о ЕС. Участники клуба предложили в рамках информационной кампании провести ряд лекций для украинских студентов о функционировании институтов ЕС с участием европейских депутатов – членов клуба «Украина-ЕС».

Первым выступит А.МИРСКИ, который уже на этой неделе прочитает лекцию для студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова

Члены клуба - депутаты Европарламента и украинские парламентарии также одобрили проект заявления клуба, в котором призвали Верховную Раду Украины и Европарламент углубить сотрудничество во всех форматах, отметив, что работа клуба является «эффективным инструментом неформального диалога между депутатами обоих парламентов».