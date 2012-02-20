На Жириновского подали в суд за издевательство над ослом

Житель Крыма Николай ПОМОГАЛОВ - владелец ослиной фермы «Чудо-ослик» в Бахчисарайском районе и детского оздоровительного городка «Лукоморье» в Севастополе - подал в суд иск к лидеру ЛДПР, кандидату на пост Президента России Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ из-за предвыборного ролика, в котором сидящий в санях политик сравнивает свою страну с «паршивым» ослом и погоняет животное.

Об этом владелец ослиной фермы сообщил корреспонденту УНИАН.

Н.ПОМОГАЛОВ просит суд Нахимовского района Севастополя, куда он направил иск, обязать В.ЖИРИНОВСКОГО публично извиниться «за нанесение физических издевательств в адрес беззащитного животного».

«Я долгое время занимаюсь разведением ослов, и я вижу издевательство над животным в этом ролике. Ролик в Интернете смотрели несовершеннолетние, какой пример он показывает детям?» - сказал Н.ПОМОГАЛОВ.