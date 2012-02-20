Круглый стол «Виктор Янукович: два года президентства»

В среду, 22 февраля, в 13:00 в редакции газеты «Известия в Украине» состоится круглый стол на тему: «Виктор Янукович: два года президентства. Выводы и перспективы».

Участники:

Анна ГЕРМАН, советник Президента Украины, руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Украины

Владимир ОЛИЙНЫК, народный депутат Украины

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, народный депутат Украины

Андрей ЕРМОЛАЕВ, директор Национального института стратегических исследований

Виталий КУЛИК, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества

Евгений КОПАТЬКО, руководитель компании «Reseach and Branding Group».

Мероприятие пройдет по адресу: г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 34б.

Будет вестись оnline-трансляция на сайте izvestia.com.ua

Аккредитация обязательна: тел. 234-10-55.