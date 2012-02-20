Власенко жалуется, что его снова не пускают к Тимошенко

Защитник экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО заявляет, что его незаконно не допускают к подзащитной, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил во время брифинга перед Качановской исправительной колонией в Харькове, где отбывает наказание Ю.ТИМОШЕНКО.

Он напомнил, что в пятницу, 17 февраля, во второй половине дня руководство Качановской колонии «по непонятным причинам» не допустило его к Ю.ТИМОШЕНКО. «Аргументация звучала таким образом: сегодня вы уже один раз были, второй раз мы вас не пустим», - отметил С.ВЛАСЕНКО.

По словам адвоката, сегодня в первой половине дня на протяжении двух часов его также не допускали к осужденной. «Сегодня меня не допускали к ТИМОШЕНКО на протяжении двух часов по непонятным причинам. После очередного разговора с начальником колонии господином ПЕРВУШКИНИМ мне удалось попасть к Юлии Владимировне, с ней переговорить», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

При этом адвокат отметил, что его подзащитную не предупреждают об отмене встреч с ним.

С.ВЛАСЕНКО подчеркнул, что, в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Украины, он как народный депутат имеет право беспрепятственно «с целью осуществления парламентского надзора» проходить на территорию Качановской колонии.

«Статья 24 Уголовно-исполнительного кодекса обязывает руководство колонии допускать беспрепятственно, без каких-либо дополнительных разрешений, в том числе народных депутатов во все помещения Качановской колонии, а, во-вторых, эта статья не содержит никаких ограничений, могу я один раз заходить или сто, или только трое народных депутатов или сто. Она не говорит о том, что вы не можете заходить после обеда, допустим. То есть в любое время народный депутат имеет право зайти на территорию Качановской колонии, попасть в любое помещение с целью осуществления парламентского контроля. Однако на территории Качановской колонии эта норма не действует или действует частично», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

По словам защитника, в связи с тем, что его периодически не допускают к Ю.ТИМОШЕНКО, они не могут полноценно знакомиться с материалами уголовного дела относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины». «А в суде в дальнейшем нам будут указывать, что мы имели возможность нормально знакомиться с материалами дела, хоть меня через день не допускают», - заявил С.ВЛАСЕНКО. (Киевский районный суд Харькова 9 февраля ограничил до 28 марта срок ознакомления бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитников с материалами уголовного дела о злоупотреблении на должности руководителя корпорации ЕЭСУ – УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 17 февраля С.ВЛАСЕНКО заявил, что охранник Качановской исправительной колонии угрожал ему открыть огонь на поражение в случае продолжения попыток пройти на территорию колонии.

«Я сейчас предпринял попытку войти в Качановскую колонию, мне сказали, что меня не пустят, и на мою просьбу меня пропустить мне сказали, что если я сделаю еще шаг вперед, они начнут стрелять», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Вместе с тем после общения с журналистами С.ВЛАСЕНКО беспрепятственно прошел на территорию колонии, отметив, что в ближайшие минуты будет иметь разговор по поводу этого инцидента с руководством Качановской колонии.

Позже в управлении Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области заявили, что С.ВЛАСЕНКО не пустили на территорию Качановской колонии в связи с тем, что в исправительном заведении был перерыв.