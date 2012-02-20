При участии руководства города по случаю отмечания Дня защитника Отчизны в столице состоятся торжественные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

22 февраля 2012 года в 11:00 в Киевском городском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны состоится поздравление ветеранов, которые находятся на лечении. Программой мероприятий предусмотрена концертная программа, а также вручение подарков.

23 февраля в 09:00 в Парке Вечной Славы состоится Ритуал Памяти возложения цветов к могиле Неизвестного солдата. В тот же день в 15:00 часов глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов встретится с ветеранами войны – воинами Киевского гарнизона.

В программе мероприятий: концертная программа, вручение отличий Киевской городской государственной администрации и подарков.