В УНИАН - круглый стол «Перспективы европейской интеграции Украины»

21 февраля в 11-30 в УНИАН состоится круглый стол на тему: «Перспективы европейской интеграции Украины». К участию приглашены депутат Европарламента Александр Мирский, депутаты Верховной Рады Украины Юлия Левочкина, Николай Катеринчук, Ирина Геращенко, Ирина Бережная (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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