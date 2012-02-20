У адвокатов Иващенко есть претензии к СМИ

Адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО призывают СМИ не искажать факты при освещении судебного процесса над их подзащитным и воздерживаться от дачи оценок его действиям ранее, чем это сделает суд.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН адвокатом В.ИВАЩЕНКО Борисом НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, поводом сделать данное заявление стала публикация в одном из печатных СМИ, растиражированная позднее Интернет-изданиями, о том, что В.ИВАЩЕНКО, согласовав план санации Феодосийского судно-механического завода, совершил «преступление», является «соучастником» незаконной продажи имущества завода, и за свои «деяния» должен понести уголовную ответственность.

«Руководствуясь не распространяемыми вокруг ИВАЩЕНКО слухами, а реальными фактами, зафиксированными в материалах уголовного дела, мы вынуждены проинформировать общественность о реальной ситуации, которая имела место в ноябре 2009 года при согласовании ИВАЩЕНКО проекта плана санации ФСМЗ», – говорится в документе адвокатов бывшего руководителя МОУ.

Сторона защиты подчеркивает, что в связи с отсутствием заказов в 2005 году Феодосийский судно-механический завод «умер», и с этого времени ни ремонтом военных корабле, ни двигателей к ним не занимался. Более того, с того времени завод не имел даже лицензии на ремонт военной техники и осуществлять таким образом свою уставную деятельность вообще не имел права. «Поэтому говорить о том, что данное предприятие является уникальным, не имеющим аналогов в стране заводом, где можно ремонтировать военные корабли, иначе как профанацией назвать нельзя, тем более, принимая во внимание тот факт, что в 2008 году в связи с большими задолженностями перед бюджетом, Пенсионным фондом, долгами по заработной плате Хозяйственным судом Крыма было возбуждено дело о банкротстве ФСМЗ, что в дальнейшем могло неминуемо привести к его продаже «с молотка», - отмечают адвокаты В.ИВАЩЕНКО в своем заявлении.

Кроме того, они подчеркивают, что в распространенной информации авторы допускают вольную неправовую трактовку согласования Минобороны плана санации «как это позволили себе сделать следователи Генпрокуратуры, формируя обвинение, выдвинутое В.ИВАЩЕНКО».

Перед тем, как поставить свою подпись, подчеркивают адвокаты, В.ИВАЩЕНКО собственноручно внес в проект плана санации дополнение со ссылкой на постановление Кабинета министров Украины №803 от 2007 года, согласно которому четко обозначил позицию Минобороны – в случае продажи любого имущества завода (план предусматривал не только продажу имущества, но и иные мероприятия по восстановлению платежеспособности завода) лица, совершающие эту процедуру, обязаны обратиться за разрешением на отчуждение имущества Министерства обороны. Более того, такое разрешение должно быть предварительно согласовано с Фондом госимущества. Иными словами, как отмечает в документе сторона защиты В.ИВАЩЕНКО, Минобороны могло дать разрешение на отчуждение индивидуально определенного имущества завода, а могло и отказать в таком разрешении, поскольку вопрос отчуждения каждого конкретного объекта, в соответствии с согласованным В.ИВАЩЕНКО проектом плана санации, должен был решаться отдельно. Кроме того, Хозяйственный суд Крыма, утвердив 28 декабря 2009 года своим определением план санации именно с этим дополнением, подтвердил его законность и определил, что при отчуждении имущества завода должны быть соблюдены требования указанного выше порядка.

«Исходя из изложенного, мы считаем распространенную на прошлой неделе отдельными СМИ грубо искаженную информацию желанием заинтересованных лиц опорочить невиновного человека и попытаться искусственно создать в обществе мнение, что ИВАЩЕНКО, согласовав план санации, совершил преступление. Поэтому обращаемся к СМИ взвешенно подходить к подаче фактов, которые вскрываются в ходе судебного процесса, который идет над В.ИВАЩЕНКО в Печерском районном суде Киева», - отмечают в своем заявлении адвокаты бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины.

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением во время подписания плана санации госпредприятия Минобороны «Феодосийский судно-механический завод».

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.