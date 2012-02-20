Игорь Коломойский открыл Европейский еврейский парламент

В Брюсселе, в здании Европарламента состоялось учредительное заседание Европейского еврейского парламента (EJP), объединившего 120 депутатов из 52 стран. Активное участие в работе парламента принимала украинская делегация во главе с президентом Европейского Еврейского союза Игорем Коломойским. Двумя сопредседателями EJP избраны: от стран Западной Европы Джоэль Рубинфельд (Бельгия), от стран Восточной Европы — Вадим Рабинович (Украина).

Наш корреспондент попросил Вадима Рабиновича прокомментировать событие в Брюсселе.

— Считаю создание EJP поистине уникальным и историческим событием в жизни всей Европы. Это видно и по первым откликам европейских политиков и медиа, и по реакции еврейских организаций. Мы имели плотное общение с группой европолитиков и главами евроструктур, провели более 10 совместных мероприятий с лидерами Конференции президентов американских еврейских организаций, встречались с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу и лидерами влиятельного в Европарламенте Альянса либеральных и демократических партий Европы (ALDE). Европейцы открыты для общения, живо интересуются многими проблемами, хотят иметь партнеров по диалогу не только по узко еврейским вопросам… Активную позицию в диалоге занимала украинская делегация, мы провели много встреч, контактировали с влиятельными европейскими и американскими политиками. Все это очень полезно и выгодно также и для Украины… Я считаю первое заседание EJP по-настоящему историческим событием, которое начинает новый этап диалога.