Луценко написал Пшонке, что своей вины не признавал

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что не признавал своей вины в преступлениях, совершение которых ему инкриминирует Генеральная прокуратура.

Об этом говорится в открытом письме Ю.ЛУЦЕНКО на имя генпрокурора Украины Виктора ПШОНКИ, которое сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучила жена экс-министра Ирина ЛУЦЕНКО после посещения мужа в следственном изоляторе.

«Господин генеральный прокурор, обращаюсь к вам с тем, что информация о якобы частичном признании Ю.ЛУЦЕНКО своей вины, категорически не отвечает действительности. Эта лживая выдумка, запущенная вашим заместителем Ренатом КУЗЬМИНЫМ, не основывается на реальности моей позиции, как подсудимого», - отмечает в письме Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он подчеркивает , что во время дебатов в суде дословно заявил: “Я не нуждаюсь в жалости. Я ничего не прошу, даже у суда. Я все равно выживу, сколько бы мне ни написали этих лет, я все равно выйду и останусь таким, каким есть. Прокуратура меня обвиняла, что я не каюсь - так, я не каюсь. Я не вижу ни одного преступления, которое совершил. Я не вижу оснований извиняться и каяться. Мне многое за что есть извиниться политически, но юридических преступлений я не совершал”.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что очередная неправдивая информация о нем является попыткой замаскировать полный развал в суде «сфальсифицированного под руководством Р.КУЗЬМИНА уголовного дела».

«Вымышленный так называемый преступный сговор министра с водителем, как и не менее невероятное преступное празднование официального Дня милиции, не подтвердились ни свидетелями, ни экспертами, ни документами по делу. При таких обстоятельствах я рассматриваю распространение руководством Генеральной прокуратуры Украины этих лживых утверждений в отношении меня как давление на суд на стадии вынесения приговора, как акт политической мести и попытку неправовыми методами сохранить давно потерянное лицо Генеральной прокуратуры в глазах общества», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО в письме к В.ПШОНКЕ.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля В.ПШОНКА заявил, что требования прокуратуры о назначении наказания экс-министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО учитывают смягчающие обстоятельства.

По его словам, гособвинение учло некоторые смягчающие обстоятельства, в частности, что у Ю.ЛУЦЕНКО есть несовершеннолетний ребенок и что экс-министр «частично признал свою вину».

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, которые повлекли тяжкие последствия, и злоупотребление властью, осуществленное работником правоохранительного органа.

14 февраля представители Генеральной прокуратуры попросили Печерский районный суд Киева назначить Ю.ЛУЦЕНКО наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества, лишением первого ранга государственного служащего и лишением права на протяжении 3-х лет занимать организационно-распорядительные должности.