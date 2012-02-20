Янукович заменил начальника Центра спецопераций СБУ

Присяжный вместо Супруна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. В соответствии с указами В.ЯНУКОВИЧА, размещенными на его официальном сайте, новым руководителем центра стал Олег ПРИСЯЖНЫЙ вместо уволенного Андрея СУПРУНА.

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