Янукович заменил начальника Центра спецопераций СБУ
13:25, 20 февраля 2012Политика
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Присяжный вместо Супруна
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заменил начальника Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников криминального судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.
В соответствии с указами В.ЯНУКОВИЧА, размещенными на его официальном сайте, новым руководителем центра стал Олег ПРИСЯЖНЫЙ вместо уволенного Андрея СУПРУНА.
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