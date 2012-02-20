Табачник: «Историю Украины» из программы не исключат, но сократят

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК отрицает возможность исключения из школьной программы предмета «История Украины» и введение объединенного курса мировой и украинской истории.

Об этом сообщает газета "Сегодня" (№ 39 от 20 февраля 2012 года).

"Абсолютная ложь! Скрещивать предметы никто не будет. Дело в том, что в стандарте записано: гуманитарная составляющая достигается преподаванием следующих предметов - и идет перечисление. Это норма стандарта, где через запятую записаны "История Украины", "Всеобщая история" и т. д. Но если в разделе "Естественные науки" записано "Биология" и "География", "Физика" и "Химия", это не значит, что биологию с географией и физику с химией кто-то будет скрещивать!", - цитирует газета слова Д.ТАБАЧНИКА.

По его словам, СМИ неадекватно расценили проект документа, который в настоящее время разрабатывается группой ученых Национальной академии педагогических наук. "Это проект, который разрабатывается группой ученых Национальной академии педагогических наук и который потом, после окончания его подготовки, будет передан в министерство и выставлен для обсуждения", - пояснил министр.

Издание также сообщает, что Академия педагогических наук предлагает сократить в средних классах количество часов на изучение украинского языка и истории. "На данный момент в 5-7 классах украинский язык учат 3 часа в неделю, в 8-11 классах - 2 часа в неделю. Предложение академии - 2 часа в неделю с 5 по 11 класс. Также на 1 урок в неделю планируют сократить изучение в 5-9 классах истории", - пишет "Сегодня".

По словам Д.ТАБАЧНИКА, подобные предложения действительно будут рассматриваться. "Не помню конкретные цифры, но сокращения возможны, среди прочего они могут коснуться украинского языка и истории. Делается это по двум причинам. Во-первых, чтобы 1 урок в неделю сэкономить для более углубленного изучения информатики. Вторая причина - это планы введения уроков второго иностранного языка. В Европе, куда так хотят наши доброхоты, 85% школьников учат два иностранных языка. Для информатики и второго иностранного языка нужны дополнительные часы, но добавить 9-10 уроков в неделю не позволяют физиологические нормы. Поэтому на определенные сокращения министерство, возможно, пойдет", - пояснил министр.

Как сообщалось, "Зеркало недели. Украина" 18 февраля проинформировало, что согласно проекту новых учебных планов для 5-9 классов, разработанному в Минобразования, сокращается количество уроков украинского языка и литературы, а предмет "История Украины" вообще исчезает.

С новыми типовыми учебными планами для средней школы имел возможность ознакомиться очень узкий круг лояльных к нему педагогов, да и то под грифом "Проект", отмечает издание.

В то же время информированные источники сообщают, что соответствующий приказ уже подписан министром образования Дмитрием ТАБАЧНИКОМ и официально зарегистрирован под №93 от 01.02.2012 года.

В новом учебном плане сокращено количество уроков украинского языка. Теперь их будет лишь по два в неделю (для сравнения: в России на изучение государственного языка в шестом классе средней школы отводится шесть уроков еженедельно).

Количество часов на изучение украинской литературы в 7, 8 и 9 классах также уменьшается.

"Но еще хуже ситуация складывается с историей Украины. По замыслу руководства Минобразования, этот предмет как таковой вообще исчезнет из расписания школьных уроков (хотя традиционно преподавался даже в Советском Союзе). Вместо этого появится новый, интегрированный курс - история, в котором будут объединены всемирная история и история Украины", - пишет издание.