На Днепре появилась надпись «Юлі-волю!» (видео)

В Киеве на Днепре появилась надпись «Юлі-волю!» - красные буквы на льду можно увидеть со стороны моста Метро, в направлении станции «Днепр».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации партии «Батьківщина», эту акцию предложили сторонники партии накануне. Сегодня с 6 часов утра молодые графитчики на протяжении 1,5 часов красили снег на реке.

Поддерживал молодых людей народный депутат от «БЮТ-Батьківщина» Андрей ПАВЛОВСКИЙ. По его словам, все больше людей проявляют инициативу и предлагают креативные идеи в поддержку лидера партии, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Видео с сайта БЮТ

«Власть может не сомневаться – подобных проявлений в поддержку Юли и против ЯНУКОВИЧА в Киеве будет становиться все больше», - прокомментировал событие А.ПАВЛОВСКИЙ.