СМИ: Немецкие врачи не ставили Тимошенко точного диагноза

Врачи из Германии, которые приезжали в Качановскую колонию обследовать экс-премьера Юлию Тимошенко, не ставили ей точного диагноза и не давали рекомендаций по лечению.

Как в интервью ТСН объяснил немецкий профессор, глава исполнительной власти клиники "Шарите" в Берлине Карл Макс Айнгопль, окончательных выводов о состоянии здоровья Тимошенко еще нет.

То, что немецкие врачи оставили в знаменитом белом конверте после обследования Тимошенко, оказалось лишь черновиком.

"Мы написали вручную (не на компьютере) временное заключение, в котором мы назвали очень приблизительный диагноз. Также по терапии мы написали очень общие направления", - говорит Айнгопль.

Кроме того, необходимы дальнейшие обследования и результаты предыдущих обследований.

"Мы их еще получим - украинская сторона пообещала предоставить. И только после этого мы сделаем окончательные выводы", - подчеркнул он.

Профессор Айнгопль пообещал, что они появятся на следующей неделе. И намекнул на скандал.

"Мы не можем полностью согласиться с тем, о чем я сейчас узнаю из украинских медиа. Некоторые пункты этих деклараций мы с уверенностью будем вынуждены опровергать", - сказал Карл Макс Айнгопль.