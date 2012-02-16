Киевсовет поддержал изменения в бюджет-2012 по инициативе Попова

Киевсовет поддержала изменения в бюджет столицы на 2012 год, предложенные Киевской городской государственной администрацией. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, увеличены доходы городского бюджета на 538,3 млн. грн., в частности, за счет перезаключения договоров аренды на земельные участки, средств от паевого участия владельцев временных сооружений и тому подобное.

Изменены расходы общего фондов бюджета: распределено свыше 500 млн. грн. на реализацию городских целевых программ. Главные акценты здесь расставлены с учетом политики городской власти, направленной на усиление социальной защиты отдельных категорий малозащищенных киевлян.

Увеличены расходы и специального фонда бюджета. Основные средства направлены на текущее содержание дорог, обустройства Музея истории города Киева. Также будут профинансированы природоохранные мероприятия и капитальный ремонт сетей внешнего освещения и тому подобное.

Средства, выделенные из государственного бюджета на выполнение функций столицы, направят на строительство транспортных развязок и метрополитена, в завершение реконструкции больниц, на водопроводно-канализационное хозяйство и социальную инфраструктуру, на капитальный ремонт подъездов жилых домов, асфальтирование и освещение придомовых территорий.