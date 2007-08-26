Луценко: Мы будем учитывать мнение тех, кто голосует за Партию регионов

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО убежден в том, что существование в украинском парламенте двухпартийной системы является вредным для Украины и может вновь «столкнуть лбами Восток и Запад».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Хмельницком, отвечая на вопросы журналистов.

«С моей точки зрения, двухпартийная система пойдет в Украине во вред. Она приведет к радикальным столкновениям двух Украин, к очередному расколу, который к счастью, на этих выборах уменьшается», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Мы сегодня можем, приведя в парламент три партии, уладить это дело и работать для единой Украины вместе – БЮТ, НУ-НС, а при важных вопросах, как, например, формирование Конституции или изменения в Конституцию, конечно, будем учитывать точку зрения тех украинцев, которые голосуют за Партию регионов. Все они - наши соотечественники», - отметил лидер НУ-НС. По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, именно такой баланс позволит не допустить желания поруководить страной какой-то одной политической силе.

По его словам, в данном вопросе блок НУ-НС готов выступить в роли своеобразного тормоза и не допустить доведения ситуации до абсурда.

Отвечая на один из вопросов, касающихся количества голосов избирателей на выборах, Ю.ЛУЦЕНКО заметил, что количество голосов будет таким, чтобы голоса остались для других партий.

В то же время, по его словам, в соответствии с последними социологическими исследованиями, демократические силы (БЮТ и НУ-НС) могут набрать 55% голосов избирателей. Однако, как заметил Ю.ЛУЦЕНКО, оставшееся до выборов время необходимо использовать для работы, чтобы довести эту цифру до 60%.