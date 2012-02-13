Клинтон и Сикорский обсудили ситуацию в Украине

Государственный секретарь США Хилари КЛИНТОН обсудила с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ ситуацию в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского МИД, телефонный разговор Х.КЛИНТОН и Р.СИКОРСКОГО состоялся 11 февраля по инициативе американской стороны и был посвящен в первую очередь ситуации в Сирии.

"Говорили также о ситуации в Украине. Министр СИКОРСКИЙ поделился наблюдениями после недавней поездки в Киев", - отметили в пресс-службе.

Собеседники обсудили также ситуацию в Иране, польско-американское сотрудничество, сотрудничество в рамках НАТО, в том числе операцию в Афганистане и участие Польши в создании системы противоракетной обороны в Европе.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Р.СИКОРСКИЙ в ходе визита к Киеву принял участие в заседании руководства МИД Украины и Польши, встретился с Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, представителями украинской оппозиции и дочерью экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгенией.