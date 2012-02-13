Тягнибок пожаловался на «Коммуниста»

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет, что газета «Коммунист» не выполняет решение суда и не публикует опровержение недостоверной информации о его партии, в том числе о том, что якобы ВО «Свободу» финансируют олигархи.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Кременчуге (Полтавская область) в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, 27 декабря 2011 Апелляционный суд города Киева признал недостоверной информацию, распространенную газетой «Коммунист» относительно ВО «Свобода». Суд подтвердил решение Шевченковского районного суда и обязал главную газету коммунистов Петра СИМОНЕНКО опубликовать опровержение неправдивой информации на первой полосе издания,

«Судебная волокита в деле защиты чести и достоинства ВО «Свобода» продолжалась более двух лет. Такая задержка с рассмотрением дела была вызвана постоянными неявками ответчика П.СИМОНЕНКО на судебные заседания, несмотря на то, что суд вызвал его даже через Центральный комитет Компартии, Верховную Раду», - отметил О.ТЯГНИБОК.

«В статье утверждалось, что «Свободу» финансируют олигархи. Также статья содержала ложную информацию относительно идеологического направления националистической политической силы, к тому же, «Свободе» забросали фальсификации выборов в Тернопольский областной совет»,- сказал О.ТЯГНИБОК.

Он сообщил, что суд обязал газету «Коммунист» опубликовать опровержение недостоверной информации тем же шрифтом на той же странице под заголовком "Опровержение", но это до сих пор не сделано.