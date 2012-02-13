Тягнибок пожаловался на «Коммуниста»

06:12, 13 февраля 2012
Политика
2521 0

Газета не выполняет решение суда

Лидер ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК заявляет, что газета «Коммунист» не выполняет решение суда и не публикует опровержение недостоверной информации о его партии, в том числе о том, что якобы ВО «Свободу» финансируют олигархи.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Кременчуге (Полтавская область) в воскресенье, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, 27 декабря 2011 Апелляционный суд города Киева признал недостоверной информацию, распространенную газетой «Коммунист» относительно ВО «Свобода». Суд подтвердил решение Шевченковского районного суда и обязал главную газету коммунистов Петра СИМОНЕНКО опубликовать опровержение неправдивой информации на первой полосе издания,

«Судебная волокита в деле защиты чести и достоинства ВО «Свобода» продолжалась более двух лет. Такая задержка с рассмотрением дела была вызвана постоянными неявками ответчика П.СИМОНЕНКО на судебные заседания, несмотря на то, что суд вызвал его даже через Центральный комитет Компартии, Верховную Раду», - отметил О.ТЯГНИБОК.

«В статье утверждалось, что «Свободу» финансируют олигархи. Также статья содержала ложную информацию относительно идеологического направления националистической политической силы, к тому же, «Свободе» забросали фальсификации выборов в Тернопольский областной совет»,- сказал О.ТЯГНИБОК.

Он сообщил, что суд обязал газету «Коммунист» опубликовать опровержение недостоверной информации тем же шрифтом на той же странице под заголовком "Опровержение", но это до сих пор не сделано.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter