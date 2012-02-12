Эксперт: посадив Тимошенко, власть стала заложницей своих действий

Заключением экс-премьера Юлии Тимошенко власть стала заложницей собственных действий.

Об этом в интервью "Газете по-украински" заявил бывший народный депутат Александр Задорожний.

"Кажется, началом преследований стали личные обиды Виктора Януковича. Но чем дальше, тем больше власть становилась заложницей собственных действий. Такой себе цугцванг (шахматная позиция, когда любой ход только ухудшает ситуацию. - Ред.) Все, что было против власти, сконцентрировала на себе Тимошенко. Для нее это неплохо, но власти - невыгодно. Для них пусть на следующие президентские выборы от оппозиции будет кто угодно, даже Яценюк, только не она ", - отметил он.

Задорожный считает, что власть стала заложницей процесса с экс-премьером.

"Как и все мы. Ведь Европа пригрозила санкциями. Как только Тимошенко посадили, многим украинцам вернули паспорта в консульствах - отказали в визах. За неделю ситуация исправилась, но тогда реакция на Януковича стала и реакцией на украинцев, - отметил политик.

Однако, президент уже не может исправить ошибку с заключением Юлии Тимошенко, - сказал экс-нардеп. - Выпустить ее для Януковича означает стать могильщиком самому себе. Не выпускать - тоже конец. Этой ошибки не исправить. Она их и похоронит" .

По его мнению, вопрос освобождения Тимошенко решит Европейский суд по правам человека.

"22 марта - окончательный срок ответа правительства Украины на уточняющие вопросы суда. Плюс несколько дней, рассмотрение дела в суде, и все. Решение будет в пользу Тимошенко. Сомнений никто не имеет. Вопрос: что дальше? Не думаю, что власть откажется выполнить решение Европейского суда ", - отметил Задорожний.