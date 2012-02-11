Зачем Тимошенко статус политзаключенной?

Статус политического узника не добавит экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО прав на участие в выборах.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Статус политического узника – нет. Статус политического узника в очередной подчеркнет отношение всего цивилизованного мира к делу ТИМОШЕНКО, но это отношение и так является очевидным. Получение статуса политического узника является вопросом техническим в этой ситуации, просто для того, чтобы это зафиксировать, и не более того. Будет этот статус достигнут или не будет - весь мир признал это политическими преследованиями», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Харькове общественные активисты и оппозиционные политики подписали обращение к Парламентской Ассамблее Совета Европы по поводу признания политическими узниками Ю.ТИМОШЕНКО и Юрия ЛУЦЕНКО.

Как сообщил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, «мы обращаемся к Парламентской Ассамблее Совета Европы с призывом признать за ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и другими представителями оппозиции, которые находятся в заключении, статус политических узников. Мы также просим поддержать требования украинского народа к правящему режиму освободить ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и других политзаключенных, а также предоставить гарантии их участия в парламентских выборах 2012 года».

Он отметил, что гражданские лидеры впервые организовали акцию в поддержку политиков и сбор подписей под обращением к ПАСЕ, поскольку понимают, что без политической свободы не будет гражданской и экономической.

Первый заместитель председателя Украинской социал-демократической партии Евгений СУСЛОВ заявил, что благодаря сбору подписей процесс освобождения Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО удастся значительно ускорить.