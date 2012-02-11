Тимошенко не будет просить о помиловании

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской колонии Харькова, не будет обращаться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой о помиловании.

Об этом корреспонденту УНИАН в Харькове сказал защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

«Юлия Владимировна абсолютно четко неоднократно заявляла, что она не совершала никаких преступлений, что она не видит для себя никаких оснований обращаться с заявлением о помиловании к ЯНУКОВИЧУ», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время он скептически отнесся к возможности того, что В.ЯНУКОВИЧ самостоятельно, без обращения осужденной примет решение о ее помиловании.

«Это сейчас невозможно, поскольку, в соответствии с процедурой, которая существует сегодня, согласно указу Президента, необходимо, чтобы обратился человек к нему. Если он внесет изменения в этот указ, давайте этого дождемся. Я в это не верю», - сказал С.ВЛАСЕНКО.