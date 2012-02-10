Тюремщики уверяют, что Тимошенко - активна и на здоровье не жалуется

Осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии №54 в Харькове, не жалуется на ухудшение состояния здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Качановской колонии заявил начальник сектора здравоохранения Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Дмитрий КУРУШИН, отвечая на вопрос журналистов о состоянии здоровья осужденной.

«Мы видим ее непосредственно во время общения, видим, что человек активен, активно отвечает на вопросы. Жалоб на ухудшение состояния здоровья мы не получаем», - сказал Д.КУРУШИН.

Комментируя заявление адвоката Ю.ТИМОШЕНКО, народного депутата Сергея ВЛАСЕНКО о том, что экс-премьеру прекратили давать обезболивающее, Д.КУРУШИН подчеркнул, что осужденная получает все необходимые ей медпрепараты.

«Информация, которая распространялась вчера о том, что Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО не получает надлежащей медицинской помощи, не соответствует действительности. На сегодняшний день состояние ее здоровья удовлетворительное. Несколько раз в день ее посещают медицинские работники в колонии, ей выполняются все назначения, сделанные ранее специалистами комиссии Министерства здравоохранения, в полном объеме. Получает все препараты, назначенные ранее», - сказал Д.КУРУШИН.

При этом он отказался говорить о том, действительно ли Ю.ТИМОШЕНКО необходимо обезболивающее. «Еще раз подчеркиваю - это конфиденциальная информация», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля С.ВЛАСЕНКО на брифинге в Харькове заявил, что врачи Качановской исправительной колонии, невзирая на письменные просьбы, с 3 февраля перестали предоставлять Ю.ТИМОШЕНКО обезболивающие медицинские препараты.

Справка УНИАН. 11 октября 2011 года Печерский районный суд Киева приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к 7 годам лишения свободы за превышение власти и служебных полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд Киева 23 декабря оставил приговор в силе.

30 декабря Ю.ТИМОШЕНКО была этапирована из Киевского СИЗО в Качановскую женскую колонию №54 в Харькове.