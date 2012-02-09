Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует Украине отменить специальные режимы налогообложения по отношению к офшорным зонам как один из шагов для сокращения государственного долга, который достиг по итогам 2010-2011 гг. 40% ВВП против 12% в 2007 г.

Об этом говорится в письме постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ по итогам визита украинской делегации в штаб-квартиру МВФ в Вашингтоне, копией которого располагает УНИАН.

Кроме того, в фонде считают необходимым повысить ставку налога на доходы физлиц, сумма дохода которых превышает 10 минимальных заработных плат (10,73 тыс. грн.) с 17% до 20%.

Также МВФ рекомендует Украине ликвидировать «налоговые ямы», которые подрывают базу налогообложения, в частности уровень оплаты НДС, отмечается в письме.

В отношении фискальной политики Украины МВФ рекомендует ликвидировать просроченную задолженность по возмещению НДС, которая на сегодня остается, а также до 1 июля выйти на 75% возмещения НДС в автоматическом режиме и сократить срок возмещения до 30 дней.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, говоря о последнем визите украинской делегации в Вашингтон в конце января, заявил, что Украина продолжит переговоры с Международным валютным фондом относительно возобновления кредитования.

«После нашей встречи премьер-министр Николай АЗАРОВ общался с главой фонда Кристин ЛАГАРД. Это дает нам надежду на продолжение переговоров. И мы сейчас готовим нашу переговорную позицию. После согласования времени визита мы опять будем выезжать к ним», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В то же время он согласился с мнением премьер-министра, что Украина может обойтись и без кредита МВФ. «Единственное, что я могу подтвердить, - нынешние выплаты хотя и тяжелы, но возможны и без кредита МВФ. Это может быть сделано за счет внутренних ресурсов, за счет наших возможностей занимать на финансовых рынках», - сказал он.