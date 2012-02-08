Кличко призывает оппозицию отсеивать предателей

Партия «УДАР Виталия Кличко» заявляет о том, что оппозиционные силы не должны допустить в парламент следующего созыва потенциальных перебежчиков и предателей.

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

«Правоохранители должны дать надлежащую оценку фактам и доказательствам, полученным народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ относительно того, как перетягивают оппозиционеров на сторону власти», – считают в «УДАРе».

«Этот случай «покупки депутатов» в который раз доказывает: чтобы не переносить беззакония в новый состав парламента, оппозиция должна особо придирчиво отбирать кандидатов как по партийным спискам, так и в мажоритарных округах», - говорится в заявлении партии «УДАР».

Как отмечают в партии В.КЛИЧКО, все списки должны быть открытыми, с указанием биографии и профессионального опыта каждого кандидата.

«Призываем коллег по оппозиции определить и согласовать четкий перечень критериев, которыми мы совместно будем руководствоваться при отборе кандидатов в депутаты», – говорится в заявлении партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы во имя будущего".

Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что оппозиционные фракции в Верховной Раде будут требовать создания временной следственной комиссии по расследованию фактов перекупа депутатов в провластное большинство. Депутат подчеркнул, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушечной метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей группы "Реформы во имя будущего", во время которого речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов. "На нынешнем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батьківщин" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы во имя будущего" получил 450 тысяч долларов, но после объявления этой схемы не собирается указанную сумму возвращать. "Эти деньги будут направлены на проведение разъяснительной работы среди избирателей", - отметил он.

Сегодня же в Верховной Раде официально объявлено о вхождении Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав фракции «БЮТ-Батьківщина».