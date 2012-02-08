Янукович назначил нового министра обороны

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Дмитрия САЛАМАТИНА министром обороны.

Об этом идет речь в указе, текст которого размещен на официальном сайте Президента.

Другим указом В.ЯНУКОВИЧ уволил Д.САЛАМАТИНА с должности генерального директора Государственного концерна Укроборонпром.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года В.ЯНУКОВИЧ своим указом назначил Дмитрия САЛАМАТИНА генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром». Тогда же другим указом Президент уволил его с должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения.

Госконцерн “Укроборонпром” был создан в декабре 2010 года. В его состав вошли Государственная компания по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения “Укрспецэкспорт”; государственное предприятие “Укроборонсервис”; государственное предприятие “Специализированная внешнеторговая фирма “Прогресс”; государственная хозрасчетная внешнеторговая и инвестиционная фирма “Укринмаш”; государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие “Спецтехноэкспорт”; государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие “Промоборонекспорт”; государственное предприятие “Внешнеторговая фирма “ТАСКО-експорт”.

В то же время в указе № 71 от 8 февраля 2012 года речь идет о том, что В.ЯНУКОВИЧ уволил Д.САЛАМАТИНА именно с должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения, а не Государственного концерна “Укроборонпром”. “Уволить САЛАМАТИНА Дмитрия Альбертовича с должности генерального директора Государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения”, – говорится в тексте указа.

Ранее, другим указом Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Михаила ЕЖЕЛЯ с должности министра обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, М.ЕЖЕЛЬ работал в должности министра с марта 2010 года.