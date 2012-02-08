Литвин сетует на бесстыдство нардепов и рост цен со времен Иуды

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН поручил Комитету по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР немедленно начать расследование информации о якобы перекупке депутатов и срочно провести публичное заседание с участием всех причастных лиц.

Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении В.ЛИТВИНА, также он направил представление генеральному прокурору Украины с предложением провести всестороннее расследование, дать необходимые оценки и, в случае установления достоверности фактов, принять исчерпывающие меры в отношении всех причастных лиц.

В.ЛИТВИН заявляет: «Позорный характер обнародованной информации о якобы сделках в стенах Верховной Рады, связанных с перекупом депутатов, ложатся несмываемым пятном не только на Верховную Раду, но и на Украину, выставляют ее на посмешище среди мира».

«Бесстыдные разборки между людьми, которые прошли в парламент в рядах одной политической силы и работали в одной фракции, заставили бы Иуду корчиться, краснеть от стыда и зависти от атмосферы в украинском политикуме. В канун выборов считаю необходимым привлечь внимание украинского общества к тому, как со времен Иуды выросли цены и упала нравственность, а также предостеречь людей от такого «народного» представительства на будущее», - отметил В.ЛИТВИН.