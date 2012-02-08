ГПУ разберется с подкупом Забзалюка, но только если он напишет заявление
16:40, 08 февраля 2012Политика
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А нет - так и нет
В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что в случае официального обращения народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА об обнаруженных фактах подкупа парламентариев, его заявление в соответствии с действующим законодательством будет рассмотрено.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
«Если ЗАБЗАЛЮК направит нам официальное заявление о том, что он говорил на пресс-конференции, согласно действующемум законодательству на протяжении 10 дней оно будет рассмотрено и он получит ответ», - отметили в ГПУ.
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