ГПУ разберется с подкупом Забзалюка, но только если он напишет заявление

В Генеральной прокуратуре Украины заверяют, что в случае официального обращения народного депутата Романа ЗАБЗАЛЮКА об обнаруженных фактах подкупа парламентариев, его заявление в соответствии с действующим законодательством будет рассмотрено.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

«Если ЗАБЗАЛЮК направит нам официальное заявление о том, что он говорил на пресс-конференции, согласно действующемум законодательству на протяжении 10 дней оно будет рассмотрено и он получит ответ», - отметили в ГПУ.