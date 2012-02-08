Финал конкурса знатоков пива «Народный дегустатор»

10 февраля в Киеве состоится финал национального конкурса знатоков и любителей пива «Народный дегустатор».

На финальном соревновании встретятся победители региональных отборочных этапов, предварительно прошедших в семи городах Украины - Чернигове, Николаеве, Харькове, Донецке, Запорожье, Львове и Киеве, которые поборются за почетное звание «Народный дегустатор».

Победитель соревнования получит возможность приобретения престижной работы и достойного заработка, командировки по Украине и за границу, обучение правилам дегустации за рубежом, почетное звание «Народный дегустатор» и поездку на двоих на Октоберфест-2012 в Мюнхен.

Национальный конкурс «Народный дегустатор» проводится ассоциацией «Укрпиво» совместно с компаниями «САН ИнБев Украина» и «Карлсберг Украина». Также региональным партнером проекта в Донецке является компания «Миллер Брендз Украина».

Начало конкурса – в 9.00.

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Ирина ГОРОВАЯ

PR-менеджер