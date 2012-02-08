Чорновил: в ситуации с Забзалюком существует очень много вопросов

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ (группа «Реформы ради будущего») отмечает, что в ситуации с народным депутатом Романом ЗАБЗАЛЮКОМ очень много вопросов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

«Для меня вопросительных знаков в раз 20 больше, чем восклицательных знаков или точек», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его мнению, «где-то через неделю мы увидим, на самом ли деле была разработана блестящая спецоперация, хотя это очень не укладывается в образ сегодняшней импотенции, откровенно говоря, БЮТа, или действительности произошло что-то немного менее лицеприятное, то есть парень выпросил деньги под лечение, под какие-то благородные цели, а затем решил еще на этом сыграть в большую и хорошую политику».

Отвечая на вопрос журналистов, заплатили ли ему 500 тыс. дол. за вхождение в группу «Реформы ради будущего» и в парламентское большинство, Т.ЧОРНОВИЛ, смеясь, ответил: «Если бы мне предложили 500 тысяч долларов, если бы я их взял и имел бы, то по крайней мере, я уже поменял бы машину, и подумал, стоит ли мне так ежедневно ходить в эту Верховную Раду и готовиться по каждому законопроекту».

«Насколько мне известно, те кто взяли большие деньги, пошли все во фракцию Партии регионов, поскольку как вы видите, особой любви к депутатской группе сейчас у руководства большинства не проглядывается, когда речь идет о кадровых вопросах то ли в правительстве, то ли в этой же Верховной Раде», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

«Я думаю, что если кто-то где-то серьезно какими-то деньгами игрался, то наверное, это где-то за пределами нашей группы», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина", а 10 января вошел в состав депутатской группы "Реформы ради будущего".

Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в УНИАН Р.ЗАБЗАЛЮК заявил, что его выход из фракции "БЮТ-Батьківщина" был подчинен главной цели - провести расследование планов провластного большинства и их мотивов относительно образования "тушечной метастазы в Верховной Раде".

Народный депутат на пресс-конференции продемонстрировал запись своего разговора с одним из руководителей депутатской группы "Реформы ради будущего", в которой речь идет о механизме покупки оппозиционных депутатов.

"На действующем этапе речь идет о суммах в размере 500 тысяч долларов сразу, потом ежемесячная зарплата по 20-25 тысяч долларов, плюс дополнительные надбавки за активную ложь против "Батьківщини" и оппозиции. В завершение гарантируется бонус за гнусную службу хозяину, еще по 500 тысяч долларов на тушку", - уточнил Р.ЗАБЗАЛЮК.

При этом народный депутат сообщил, что за переход в депутатскую группу "Реформы ради будущего" получил 450 тысяч долларов, но после объявления этой схемы не собирается указанную сумму возвращать.

Впоследствии после пресс-конференции в Верховной Раде было официально объявлено о вхождении Р.ЗАБЗАЛЮКА в состав фракции «БЮТ-Батьківщина».