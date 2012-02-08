Москаля и Турчинова вызывают в суд

Печерский райсуд Киева, который рассматривает уголовное дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, решил вызвать на завтрашнее судебное заседание для допроса в качестве свидетелей бывшего первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА и бывшего заместителя министра МВД Геннадия МОСКАЛЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд удовлетворил ходатайство стороны государственного обвинения, в то же время отказав стороне защиты в вызове заявленных с их стороны почти 10 свидетелей, за исключением эксперта Галины ИЛЬЧУК, которая проводила экономическую экспертизу по делу.

Вместе с тем, суд удовлетворил ходатайство защиты о приобщении к материалам дела переписки со следователем Сергеем ВОЙЧЕНКО.

В то же время суд отказал в истребовании из МВД ряда нормативных документов, которые касаются функциональных обязанностей отдельных должностных лиц.

Также суд отказался допросить по делу в качестве свидетеля по ходатайству Ю.ЛУЦЕНКО экс-премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.