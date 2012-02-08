Попов на предприятии «Антонов» поделился мечтой

Стратегическим заданием, которое столичная власть поставила перед собой вместе с киевлянами, является поддержка городского производителя. Знак качества «Сделано в Киеве» имеет все основания стать признанным и авторитетным во всем мире - об этом во время визита на государственное предприятие «Антонов» сказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов. Именно этот завод глава КГГА назвал образцом высокого уровня качества производства и социальной защиты.

«Вы являетесь образцом для всей промышленности города и всей Украины. Ваша высокотехнологичная продукция признана во всем мире. Мы гордимся работой «Антонова», гордимся, что это столичная компания», - сказал Александр Попов, обращаясь к работникам завода.

Как сообщает пресс-служба, глава горадминистрации отметил, что власти столицы всячески будут способствовать развитию таких мощных и прогрессивных предприятий. Ведь на производстве и проектировании самолетов «Антонова» задействовано 13 тысяч киевлян. Все они получают достойную заработную плату, социальные гарантии и возможность получить служебное жилье. Вместе с тем, самолеты на протяжении многих лет успешно экспортируются за границу и пользуются большим спросом и доверием. Именно этот завод изготовил самый мощный в мире грузовой самолет, превзойти которого до сих пор не удалось ни одному воздушному судну.

«Вы сделали самый большой в мире самолет - «Мрія». Наша мечта - чтобы большинство киевских предприятий достигли тех успехов в своих отраслях, которых достигли вы в области самолетостроения», - отметил глава КГГА.

Во время визита на государственное предприятие председатель горадминистрации ознакомился с производственными мощностями завода и условиями труда его сотрудников. Александр Попов предложил промышленникам присоединиться к программам социально-экономического развития города. Также стороны обсудили возможность передачи балансового жилья завода в коммунальную собственность Киева и варианты содействии столичной госадминистрации возведению новых домов для сотрудников завода.