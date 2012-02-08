Азаров: я низко кланяюсь тысячам украинцев

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поблагодарил сотрудников государственных учреждений, которые обеспечивают обогрев людей во время аномальных холодов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

«Нас интересуют не политические очки, а то, что еще нужно сделать, чтобы спасти наших сограждан, в первую очередь тех, к кому судьба повернулась спиной. Может, и сами они повернулись спиной к обществу, все равно это наши люди. Поэтому, во-первых, я низко кланяюсь тысячам украинцев, которые сегодня спасают обездоленных сограждан, проявляют сострадание и помогают им добраться до пунктов обогрева, делятся теплыми вещами, едой и тому подобное», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер поблагодарил сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, милиции, социальных служб, врачей. «Без такой солидарности и самоотверженности трагедий было бы намного больше. Как в 2006 году, например», - подчеркнул глава правительства.

В то же время Н.АЗАРОВ выразил обеспокоенность гибелью людей от переохлаждения, несмотря на то, что в Украине создано более 3600 пунктов обогрева и питания, работают приюты, а больницы готовы принимать и держать бездомных сколько нужно, чтобы оградить их от холодов.

«Работники милиции выявили более 4 тысяч бездомных, доставили их в пункты обогрева, определили им место пребывания во время морозов. И эту работу нужно продолжать, потому что все это - спасенные человеческие жизни», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.