Гриценко: если рано "засветить" кандидатов, их просто посадят

«Единого списка от всех оппозиционных партий в Украине не будет. Этого не хочет «Фронт змін», «Батькивщина» и ВО «Свобода». Они решили идти на выборы отдельно. Но это не трагедия», - заявил в интервью газете «Львівська пошта» председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Впрочем, по его словам, оппозиционеры еще могут договориться между собой, и в мажоритарных округах совместно согласовать своих кандидатов.

В то же время А.ГРИЦЕНКО отметил, что не разделяет мнения, чтобы уже в феврале назвать по одному кандидату от оппозиции в каждом округе.

«Как человек военный, я просчитываю действия на несколько шагов вперед. Согласитесь, никто сегодня не может гарантировать, что через месяц не окажется за решеткой. Если безосновательно и незаконно арестовывают министров и премьеров, то мы понимаем, что то же, только в больших масштабах, происходит по всей стране: людей, чьи фамилии обществу не известны, тысячами бросают за решетку», - отметил он.

Председатель партии «Гражданская позиция» напомнил, во время местных выборов 2010 года сильных кандидатов на должность мэра города, поселкового головы по надуманным сценариям бросали за решетку и снимали с регистрации. Именно поэтому, по его мнению, сейчас нельзя называть фамилии кандидатов и подставлять их под огонь, а затем оказаться в ситуации, когда в бюллетене вообще не будет представителей оппозиции.

«Я буду предлагать коллегам по оппозиции выдвигать с началом избирательной кампании 3-4-х сильных кандидата от разных партий, которых уважают граждане и которые могут победить. Пусть они отстаивают общую оппозиционную платформу, пусть каждый из них агитирует за свою партию, но, например, за месяц до выборов они собираются и оценивают свои шансы – кто реально имеет поддержку людей. Если очевидно не понятно, проводят независимый опрос и оставляют в избирательном бюллетене одного. Остальные – снимут свои кандидатуры», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.