Тимошенко: страна должна продержаться до ликвидации режима

Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове, требует от своих однопартийцев обеспечить публичное формирование списков кандидатов в народные депутаты Украины.

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии написала в своем письме, адресованном членам фракции "БЮТ-Батькивщина".

"Возьмите под свой тщательный контроль всех кандидатов на мажоритарных округах от партии "Батькивщина". Не допустите выдвижения и избрания случайных, не проверенных временем и борьбой, людей, а также предпринимателей, которые планируют использовать политику для укрепления своего бизнеса. Я настаиваю на том, чтобы кандидатуры претендентов в депутаты на мажоритарных округах от "Батькивщины" были публично и принципиально обсуждены", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии также требует от своих однопартийцев поставить "надежную защиту на мажоритарных округах от конъюнктурщиков и людей без ценностей и принципов". "В нашей команде больше не должно быть крыс!", - настаивает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что члены партии "Батькивщина" должны уже начать информировать избирателей о последствиях действий действующей власти.

"Вам безотлагательно нужно бежать к людям в регионы и рассказывать им, в какой сложной опасности оказалась наша страна, в какой опасности жизни каждого украинца. Детально расскажите людям, что выход есть, в чем он заключается и как действовать, чтобы из этой беды выйти. Каждую минуту своего времени отдайте общению с людьми в селах, городах, на предприятиях, во дворах. Не реклама по телевидению и радио, а разговор глаза в глаза с народом даст вам шанс изменить ситуацию. Не потеряйте время!", - пишет лидер партии.

В то же время, по ее словам, депутаты фракции "БЮТ-Батькивщина" должны не допустить дальнейшей незаконной приватизации стратегических объектов страны. «Не дайте до парламентских выборов новейшим клептоманам отнять у страны стратегические объекты, собственно – землю, газотранспортную систему, гидроэлектроэнергетику, "Энергоатом", "Укрзализныцю", музейные ценности и другое. Вы знаете аппетиты новоявленной семьи главного Хозяина. Сделайте все возможное, чтобы страна продержалась до ликвидации режима", - требует Ю.ТИМОШЕНКО.