Тимошенко поддерживает новые кадровые назначения в БЮТ

Бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая находится в Качановской исправительной колонии в Харькове, заявляет о поддержке новых кадровых назначений во фракции "БЮТ-Батькивщина".

Как сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО, об этом лидер партии написала в своем письме (полный текст), адресованном фракции "БЮТ-Батькивщина".

"Я полностью поддерживаю наши новые кадровые назначения, потому что знаю, что 2012 год должны стать переломным для страны, а это будет зависеть от того, насколько сильно и профессионально мы проведем избирательную кампанию. У нашей команды нет другого человека, который бы был профессиональнее, чем Иван Григорьевич КИРИЛЕНКО в организации выборов. Именно поэтому я одобряю решение о назначении его заместителем Александра Валентиновича ТУРЧИНОВА по организации избирательной кампании и прошу всех вас помочь ему в этой сверхважной работе", - написала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии "Батькивщина" отметила, что также верит, что Андрей КОЖЕМЯКИН на должности руководителя фракции продолжит "консолидацию и эффективную работу команды в парламенте". "Сегодняшний день требует от нас, от нашей фракции решительных действий. Знаю, что под руководством Андрея Анатолиевича именно такой будет наша работа – лидерской, которая положит конец установлению в Украине диктатуры и попытке сдачи наших национальных интересов", - пояснила она.

"Я полностью поддерживаю действия нашей фракции, действия руководящих органов партии, поддерживаю все, что вы как народные депутаты и партийные лидеры делаете в парламенте, регионах и в своих избирательных округах", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.