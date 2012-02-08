Гриценко: Янукович был бы вынужден освободить Тимошенко

«Если говорим серьезно об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО и Юлии ТИМОШЕНКО, то это возможно лишь в том случае, если общество будет давить на Президента Украины». Такое мнение в интервью газете «Львівська пошта» высказал председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий ГРИЦЕНКО.

Он убежден, если бы вокруг Качановской колонии хотя бы с неделю стояло 50 тысяч людей, Президент вынужден был бы освободить Ю.ТИМОШЕНКО.

«Поскольку их нет, то Виктор ЯНУКОВИЧ может действовать безнаказанно. Но так долго продолжаться не будет, потому что выборы в октябре изменят ситуацию кардинально», - считает А.ГРИЦЕНКО.

Лидер «Гражданской позиции» подчеркнул, когда оппозиция после парламентских выборов получит твердое большинство в парламенте, которое не будет тушками бежать под флаги В.ЯНУКОВИЧА, то «на первом же голосовании вся страна и вся Европа увидят, что ЧЕЧЕТОВ поднял руку кверху, а результат противоположен».

«Это будет значить, что правительство В.ЯНУКОВИЧА будет заблокировано и не проведет больше ни одного коррупционного закона», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Именно поэтому, по его словам, сегодня крайне важно, чтобы люди поняли значение октябрьских выборов.

«Важно, чтобы люди почувствовали себя гражданами, не продавали свой голос, обязательно пошли на выборы. Пусть они проверяют каждого кандидата. Но я советовал бы оценивать их не по словам, а по делам. Потому что красивых слов, роликов на телевидении, білбордов будет много», - заявил А.ГРИЦЕНКО.