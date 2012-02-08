ВКУ возмущен идеей "антиукраинских" детсадов

Всемирный конгресс украинцев выражает свое глубокое возмущение содержанием законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О дошкольном образовании” (относительно воспитания на родном языке), который в январе 2012 г. был представлен представителями Партии регионов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всемирного конгресса украинцев (ВКУ).

Всемирный конгресс украинцев отмечает чрезвычайную вредность предложенных изменений, которые по своей сути являются еще одной попыткой провластных сил узаконить право на использование русского языка наравне с государственным языком, вопреки ст. 10 Конституции Украины о том, что “Государственным языком в Украине является украинский язык”.

В ВКУ напомнили, что «ключевыми пунктами этого законопроекта, который почти полностью повторяет ранее отклоненный Верховной Радой Украины проект министра образования Дмитрия ТАБАЧНИКА, являются следующие: «Для удовлетворения национальных, культурно-образовательных и языковых потребностей граждан создаются дошкольные учебные заведения, в которых воспитание детей осуществляется на региональных языках или на языках меньшинств. Право выбора языка воспитания предоставляется родителям. В дошкольных учебных заведениях могут создаваться отдельные группы, в которых воспитание осуществляется на региональных языках или на языках меньшинств».

В то же время в ВКУ подчеркнули, что «вопрос о наступлении на украинский язык как единственный государственный в Украине стал темой для обсуждения на уровне высоких международных организаций».

Как подчеркивает Всемирный конгресс украинцев, в декабре 2010 г. Верховный комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кнут ВОЛЛЕБЕК направил председателю Верховной Рады оценку одного из предыдущих законопроектов Партии регионов на тему языка (Законопроекта “О языках в Украине”), в которой среди прочего выразил такие предостережения: «...важно обратить внимание на то, что всякое ослабление государственного или официального языка (языков) противоречит духу Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Охрана и продвижение региональных языков и языков меньшинств не должны происходить за счет государственного или официального языка (языков). Об этом также говорится в ст. 5(2) и 14(3) Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств относительно общей политики интеграции и образования».

К.ВОЛЛЕБЕК подчеркнул, что «Государственный язык может быть эффективным средством для обеспечения единства. Поэтому поддержка государственного языка отвечает легитимному государственному интересу. Кроме того, знание государственного языка является всегда полезным для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Владение государственным языком повышает возможности для эффективного участия в жизни общества на всех уровнях. Это требует, чтобы лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имели и использовали возможность изучать государственный язык. Все члены общества, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны предусматривать потребность общения на государственном языке в разных коммуникативных ситуациях в сфере государственной жизни, согласно законодательству. Другими словами, нет никакого основания для лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, не предусматривать потребность использования государственного языка. Как явно сказано в Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, “охрана и развитие региональных языков или языков меньшинств не должны вредить официальным языкам и необходимости изучать их”.

Таким образом Всемирный конгресс украинцев призывает Верховную Раду Украины отклонить рассмотрение антиукраинского по своему характеру Законопроекта “О внесении изменений в Закон Украины “О дошкольном образовании” (относительно воспитания на родном языке), который стал бы серьезным препятствием в развитии украинского как государственного языка.