Попов распорядился увеличить надбавки столичным учителям

Расходы на выплату муниципальных надбавок к должностным окладам работников столичного образования, в сравнении с прошлым годом, выросли на 50 млн. грн. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Леонид Новохатько.

Так, в этом году на выплату стимулирующих надбавок за счет городского бюджета было выделено 287,5 млн. грн.

«Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов во время работы на проектом бюджета на 2012 год поставил четкую задачу: максимально использовать все возможности для решения вопроса социальной защиты учителей. Следовательно, в этом году муниципальные надбавки не только будут сохранены, но и несколько повышены. Так, заработная плата учителей будет увеличиваться в несколько раз на протяжении года. Ведь, кроме сохранения муниципальных надбавок, несколько раз будут повышаться и должностные оклады. Также вскоре мы встретимся с представителями просветительского профсоюза, чтобы обсудить возможности Киева в сфере социальной защиты педагогов и выплаты надбавок», – рассказал Леонид Новохатько.

Он прибавил, что Киев едва ли не единственный город, в котором из городского бюджета выплачивается надбавка работникам заведений образования.

Пресс-служба КГГА напоминает, что по инициативе председателя КГГА Александра Попова, в этом году в столице продлена практика выплаты муниципальных надбавок к должностному окладу. По информации Главного управления образования и науки КГГА, сегодня в сфере «Образование» работает свыше 61,5 тыс. человек. Среди них свыше 32,8 тыс. педагогических работников. Сумма доплат из городского бюджета абсолютно всем работникам отрасли в этом году будет колебаться от 167 до 730 грн., в зависимости от должности и оклада.