Гриценко: искусственный паразит из “воздуха” зарабатывает до $1,5 миллиардов

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что в Украине сфера государственных закупок фактически парализована и коррумпирована.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны, об этом он сказал сегодня, находясь с рабочей поездкой в Житомире.

“Одним из ключевых тестов, кроме вопроса о депутатской неприкосновенности, для всех политических сил, которые попадут в парламент, является то, что они не будут служить себе, а украинскому народу, и неприятие нового закона о государственных закупках”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

По убеждению министра обороны, ситуация, которая сложилась с государственными закупками, фактически стала проблемой национальной безопасности Украины.

«И государственной безопасности тоже, ведь парализованы государственные институты, и экономической, поскольку большинство предприятий, которые завязаны на бюджет, стоят, а те, которые изготовили продукцию, не могут ее продать», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, это также проблема социальной безопасности, поскольку от этого страдают люди, теряются рабочие места.

«Я как министр не могу при наличии средств в течение четырех месяцев закупить горючее для нашей авиации. Потому что в Украине сфера государственных закупок фактически парализована и коррумпирована. Тот закон о государственных закупках, который был одобрен, признан более чем 100 странами экономического сотрудничества и развития наиболее коррумпированным в мире», - отметил он.

Также министр отметил, что хорошая идея контроля со стороны общественной организации – Тендерной палаты – за государственными закупками абсолютно искажена.

«Появился искусственный паразит на теле государства. Только из “воздуха” он зарабатывает по разным оценкам до 1,5 миллиардов долларов ежегодно – забирает из бюджета. С каждой государственной закупки - за размещение рекламы, за так называемые консультации и подготовку документов, я уже не говорю о том, о чем кричит весь бизнес – “откаты”, то есть эти миллиарды идут непонятно куда», - констатировал А.ГРИЦЕНКО.

Он также отметил, что на протяжении года правящая коалиция не внесла серьезных изменений в систему государственных закупок.

«Я уверен, что именно закон о государственных закупках в новом парламенте будет ключевым. И если кто-то не будет работать над ним, значит, та политическая сила не отстаивает интересы людей. Ведь сейчас мэр города не может заасфальтировать дорогу, руководитель медицинского или образовательного заведения не может закупить того, что ему нужно, а я как министр обороны не могу закупить продукцию для армии. Это абсолютно неприемлемо», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.