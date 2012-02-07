У Кличко не видят проблемы в том, что он не разбирается в хозяйстве

Заместитель главы партии «Удар» Виталий Ковальчук считает, что мэр Киева – это в первую очередь политическая фигура, поэтому он не видит проблемы в том, что Виталий Кличко не разбирается в хозяйстве города. Об этом он заявил в интервью «Главкому».

По его словам «нужно понимать, что это законно избранный представитель территориальной громады, который должен защищать интересы каждого члена общины. Скажу честно, что сегмент хозяйственных дел не является довлеющим, а лишь один из вопросов деятельности мэра».

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«Так что не нужно акцентировать внимание на том, какой Кличко. В первую очередь, он честный, порядочный и ответственный политик. Он европейски ориентированный политик, что сегодня необходимо европейской столице», - подчеркнул Ковальчук.

Ковальчук также считает, что «целью любого лидера и руководителя является формирование дееспособной команды. А мы будем привлекать лучших, чтобы конкретными действиями показать, что будем делать».

При этом Ковальчук не назвал фамилии членов будущей команды, пообещав в скором времени презентовать команду, «которая, думаю, дополнит содержательный образ партии». «Будут ли там узнаваемые на сегодня лица, не готов пока комментировать. Естественно, мы не будем прятать людей, и мы заинтересованы, чтобы они стали узнаваемыми, и самое главное, чтобы они вызывали доверие», - отметил Ковальчук.

В то же время Ковальчук подтвердил информацию, что бывший юрист Игоря Бакая Павел Рябикин поддерживает Виталия Кличко и его политическую силу «УДАР»: «Он поддерживает действия Виталия и нашей политической силы, но на сегодня не является членом партии «УДАР». Можно сказать, что он наш сторонник и больше ничего».