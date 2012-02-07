Карпачева считает, что Украине нужны еще одни выборы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА считает, что омбудсмена нужно избирать на выборах всенародно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЕВА сказала на заседании парламента во время ответов на вопросы после ее ежегодного доклада о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине.

Она отметила, что «эта должность уполномоченного не принадлежит КАРПАЧЕВОЙ, эта должность принадлежит всему украинскому народу».

Н.КАРПАЧЕВА убеждена, что при внесении изменений в Конституцию Украины необходимо предусмотреть норму о том, что уполномоченный по правам человека должен избираться всенародно.

Как известно, в настоящее время уполномоченный ВР по правам человека избирается в парламенте Украины путем голосования бюллетенями, и за его кандидатуру должны проголосовать не менее 226 народных депутатов.

«Несмотря на то, что они (люди – УНИАН) избирают народных депутатов, дают кредит доверия, эта должность (речь идет об омбудсмене – УНИАН), мне кажется, должна проходить всенародное избрание», - сказала Н.КАРПАЧЕВА.