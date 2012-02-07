КГГА: Киев удвоил поступления от паевых взносов

В 2011 году поступления в бюджет Киева от уплаты паевого участия застройщиков, по сравнению с 2010 годом, выросли в 2,2 раза и составляют 150,4 млн. грн.

Как информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

Он отметил, что эти средства направляются в первую очередь на выполнение Программы социально-экономического развития города, которая предусматривает развитие социальной (строительство школ, детских садов и т.п.) и транспортной инфраструктуры города.

По его словам, в докризисное время, когда строительная отрасль столицы интенсивно развивалась, паевые взносы были весомой статьей поступлений в городскую казну.

«Когда в 2009 году почти все строительство было заморожено, объем паевых взносов уменьшился в десять раз – с 880 млн. грн. в 2008 году до 85 млн. грн. в 2009 году. Это огромное падение, которое серьезно ударило и по городским финансам. 2011 год стал первым после кризиса, когда мы зафиксировали рост поступлений от уплаты паевого участия», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

Он сказал, что более чем двукратный рост поступлений – не только следствие возрождения отрасли, но и результат работы городской администрации с инвесторами.

«В 2008 году ряд застройщиков решением Киевсовета получили отсрочку по выплате паевого участия, некоторые даже до 2020 года. То есть была ситуация, когда объект, огражденный забором, простаивал, никакие работы не велись и средства в городской бюджет не платились. В конце 2010 года на инвестиционной комиссии мы приняли решение разорвать инвестдоговоры, которые не выполняются, и утвердили единый для всех инвесторов график уплаты паевых взносов. Это и позволило увеличить поступления в бюджет», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.