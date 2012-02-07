Депутаты собираются на десятую сессию
09:20, 07 февраля 2012Политика
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Будет длиться до 13 июля
Сегодня состоится открытие десятой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва.
В течение десятой сессии народные депутаты 11 недель будут работать на пленарных заседаниях; 7 недель - в комитетах, комиссиях и фракциях; 5 недель - с избирателями.
Кроме того, постановлением предусмотрено проведение 11 «Часов вопросов к правительству».
Завершится десятая сессия парламента 13 июля 2012 года.
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