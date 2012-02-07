Путин: многие республики СССР опасаются доминирования России

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что эмоции препятствуют интеграции на постсоветском пространств, так как многие страны опасаются доминирования России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал вчера во время встречи с политологами.

«У нас есть скрытая угроза этой интеграции, даже не угроза, а препятствие, может быть, и это самое главное препятствие лежит в эмоциональной сфере, потому что бывшие республики Советского Союза - многие, во всяком случае, люди там до сих пор ещё опасаются какого-то доминирования России», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, России это уже не нужно. Он отметил, что руководители, которые заботятся о будущем своих экономик, самым активным образом поддерживают интеграционные процессы.

В.ПУТИН подчеркнул, что создание Евразийского союза – «это не фетиш», а прямая выгода, также это создает рынок в 170 млн. человек. Кроме этого, на этом пространстве нет проблем с языком, как в Евросоюзе.

«У нас минимальное количество технических вопросов, у нас общий язык. Слава Богу, у всех на постсоветском пространстве сохранился русский язык. Есть и единый культурный код во многом, даже в мусульманских республиках. Всё равно общие ценности ещё с советского периода не забыты. Много другого общего. В экономике – это инфраструктура, энергетика, транспорт, связь. Такого в Евросоюзе нет. Понимаете, нет. А у нас есть. Всем ясно, что это нужно делать, как же нам это не использовать? Дурь полная была бы. Из-за того, что были фобии у многих элит бывших республик Советского Союза – фобии советского прошлого, – всё это крутилось на одном месте», - заявил В.ПУТИН.

По его словам, сейчас пришло понимание того, что «нам выгодно объединяться», поскольку интеграционные объединения создаются по всему миру.