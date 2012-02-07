США: преследование Тимошенко вызывает особое беспокойство

Применение в Украине выборочного судебного преследования мешает развитию полноценных отношений между Украиной и США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам в Киеве заместитель государственного секретаря США Филипп ГОРДОН.

Он отметил, что во время встреч затрагивал вопросы, касающиеся демократии в Украине, прежде всего, проведения свободных, честных и прозрачных парламентских выборов в октябре.

Ф.ГОРДОН напомнил, что эти вопросы также обсуждались во время встречи госсекретаря США Хиллари КЛИНТОН с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в Мюнхене.

«Мы выразили обеспокоенность тем, что выглядит как выборочное преследование, особенно в случае с бывшим премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО. Как сказала госсекретарь КЛИНТОН Президенту Украины, это впечатление препятствует развитию полноценного сотрудничества с Украиной», - сказал он.

США обеспокоены состоянием здоровья Ю.ТИМОШЕНКО. «Мы видим сообщения о состоянии ее здоровья, о неудовлетворительном характере медицинской помощи, которую она получает, и у нас нет способа независимо это проверить», - сказал Ф.ГОРДОН и напомнил, что посол США в Украине Джон ТЕФФТ выразил желание встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО, но ему не разрешили.

«Что касается выборов в октябре, мы сказали, что ожидаем в полной мере честных и открытых выборов. Это значит, что все законные оппозиционные группы должны принимать участие в таких выборах», - сказал он.

По словам Ф.ГОРДОНА, украинская сторона заверила его, что это отвечает ее намерениям.

Он сообщил, что во время визита в Украину встретился с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, главой Администрации Президента Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ, заместителем министра иностранных дел Павлом КЛИМКИНЫМ.