Донецкого губернатора санкции ПАСЕ не пугают - ему "в США ездить некогда"

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей ШИШАЦКИЙ не видит угрозы запрета поездок украинским чиновникам за границу из-за применения санкций Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Журналисту, который задал вопрос о возможности запрета на поездки в Америку и страны Евросоюза в связи с действиями "режима ЯНУКОВИЧА", А.ШИШАЦКИЙ сказал: «Чувствуется, что вы прошли тренинги в той же Америке. Знаете, это у вас такая заготовка. Дело в том, что со мной тоже несколько тренингов проводили, я их заказывал. И мне говорили, что вот к таким вопросам от ребят-грантоедов я должен быть готов».

При этом А.ШИШАЦКИЙ отметил, что ему некогда заниматься международной политикой, так как он занят вопросами ЖКХ, медицины и энергосбережения.

«По поводу американской визы: я никогда не был в Америке, мне некогда туда ездить в ближайшее время. Разве что в составе какой-то официальной делегации. Поэтому меня не беспокоят какие-то мнимые угрозы», - подчеркнул он.