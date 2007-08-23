Эксперт: НУ и ПР пытаются творить каждый свою международную политику

Визит премьер-министра Виктора Януковича в Россию продемонстрировал, что Кремль выбрал позицию нейтралитета, а Украина – предприняла шаг в сторону самостоятельности. Такое мнение выразил директор Международного института демократии Сергей Таран, комментируя для УНИАН встречу Януковича с Путиным.

Эксперт заметил, что "разговоры Януковича и Путина были в этот раз сугубо прагматичными”. Они не говорили о НАТО, о Крыме, о двуязычии. “Все идеологические вопросы, которые разрывали Украину и позволяли Кремлю разыгрывать свою карту в Украине, не актуальны, - подчеркнул Таран. - Они разговаривают о газе, о самолетах. И это в свою очередь говорит о том, что мы предприняли шаг в сторону самостоятельности. Янукович хотел показать, что он встречается с лидером России, и что именно он может решать неотложные вопросы. Конечно, визит сопровождается какими-то неприятностями, более поздними заявлениями протокола премьера о якобы препятствовании визиту нашим посольством в Москве. Это понятно. После конституционной реформы украинская внешняя политика превратилась из многовекторной в многопартийную. И в сущности, две больших партии «НУ» и Партия Регионов пытаются проводить свою внешнюю политику. Естественно, что МИД контролируется Президентом, а Кабинет Министров – Януковичем. И какой бы внешнеполитический шаг не делал каждый из субъектов, эти институты будут обвинять друг друга в том, что они или мешают, или перехватывают инициативу”.

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