Разыгрывает ли Янукович российскую карту?

С просьбой прокомментировать визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Россию УНИАН обратился к ведущим политологам

Андрей Ермолаев, директор Центра Социальных исследований «София»:

ЗНАЧЕНИЕ И РАСКРУТКА ПОСЛЕДНЕГО ВИЗИТА ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Значение и раскрутка последнего визита преувеличены. Переговоры в Москве об экономическом сотрудничестве сейчас не тянут на российскую карту. Я хочу напомнить, что такая трактовка возникла во время президентских выборов, когда было прямое информационное и кадровое вмешательство России в политическую жизнь Украины. Тогда у нас появлялись российские политтехнологи, демонстрировалась активная политическая поддержка российских политиков, да и Кремль не скрывал своей поддержки Януковича на президентских выборах. Тогда российская политика выглядела как определенный интерес России к определенному составу власти. Сейчас Кремль занял нейтральную позицию. Это видно и из публичных заявлений, и в плане инструментов информационно-политического давления. А текущие переговоры просто сопровождают ту работу, которая была начата год назад. Консультанты правительства работают в рамках тех проблем, которые озвучивались еще на комитете по экономическим реформам в декабре 2006 года. Конечно, существует информационная составляющая визита. Партия Регионов и Виктор Янукович используют переговоры как имиджевое достижение. Но ни российская, ни натовская карта играть на выборах не будут. Что же касается того, что не состоялся визит Президента… Визит Виктора Януковича не был государственным, он был рабочим. Виктор Ющенко тоже мог бы себе позволить любой неформальный контакт. К слову, Ющенко мог бы использовать не только визиты высокого статуса, он мог позволить любой неформальный контакт с лидером страны. И Кучма в свое время активно этим пользовался. Ведь ничто не мешает Президенту встречаться с грузинским и польским руководством, не только в статусе государственных встреч. Сторонники премьера пытаются показать это как достижение, а противники - как попытку раскрутить русскую карту. Истина где-то посредине.

Вадим Карасев, политолог:

ЯНУКОВИЧ РАЗЫГРЫВАЛ РУССКУЮ КАРТУ СТЫДЛИВО

Давайте попытаемся разделить итоги на три составляющие: пиарную, электоральную и энергетическую. Если говорить о пиарной составляющей, то визит прошел успешно, обеспечив премьер-министру достаточно смотрибельную телекартинку: авиасалон, шоу, самолеты. Все это должно было создать впечатление, что первым делом самолеты, ну а политика и все остальное потом. Пиарная часть была наилучшей. Что касается электоральной, то ее можно считать сомнительной. Потому что Янукович разыгрывал русскую карту стыдливо, не выпячивая, стараясь, чтобы из шляпы визита не «торчали» его электоральные намерения. Конечно, будут интерпретации визита с точки зрения электорального фокуса. Сторонниками Януковича будет обыгрываться тот факт, что встречи Путина и Януковича проходят достаточно регулярно и имеют элементы содержательной повестки. А показательное участие Януковича в авиашоу призвано показать электорату конструктивность усилий политика на российском внешнеполитическом направлении. В пользу этого будут приведены факты продажи украинских самолетов, что сделал Рудьковский, и дальнейшие мантры об увеличении товарооборота. Что касается энергетической части, то здесь успехов меньше, поскольку принципиально договориться о неснижении цены на газ со стороны России не удалось. Россия продолжает педалировать газовую тему. Со стороны энергетических чиновников России постоянно звучит тема о неотвратимости повышения цены на газ. Януковичу не обещают неизменность цены на газ. Россия наоборот настойчиво увязывает цену на газ с будущим газотранспортного консорциума. Тут в никакую игру Россия с Януковичем не собирается играть. Есть тема газовых скважин, но есть проблема в транспортировке, в монополизме Газпрома. Вы думаете, что Газпром отдаст монополию на транспортировку какого-то украинского газа по российской территории? Так что все это достаточно гипотетично и неубедительно. Вот почему удались только пиарный аспект визита и частично политический.

Дмитрий Выдрин, политолог:

ВСЕ ВИЗИТЫ СЕЙЧАС БЕССМЫСЛЕННЫ

Итогов встречи нет и быть не может. Я не знаю, о чем говорили политики, но Кремль уже озвучил свою новую стратегию отношения к странам: концепцию политических преференций он меняет на концепцию экономической выгоды. Лидеры России уже не будут предлагать какие-то сделки, за которые будут требовать политическую благонадежность. Кремль интересует одно: экономическая выгода. Политические интерес к Украине утрачен. Я уверен, что в течении года-полутора мы перейдем на мировые цены на газ. Исчезнут остатки былых преференций, многие наши политики живут иллюзиями, что Кремль обменяет часть ресурсов на изображение политических симпатий. Я думаю, что этого не будет, полагаю, что в очередной раз об этом было жестко сказано премьеру. Все визиты сейчас бессмысленны. Зачем делать визиты за месяц до выборов, когда непонятно будущее визитера? Никто не знает, будет ли через полтора-два месяца визитер премьером и вообще влиятельным человеком. Своим визитом он ставит в неловкую ситуацию и себя, и принимающую сторону. Вроде бы как его надо принимать как премьера, с другой стороны никто не знает, останется ли он премьером через полтора месяца. Поэтому я думаю, что было чувство взаимной неловкости и с той и с другой стороны, которое всегда возникает, когда приезжает человек с непонятными полномочиями и непонятным ближайшим статусом. По телевизору это смотрелось красиво, но картинка рядом с Путиным не особо влияет на настроения людей.

Сергей Таран, директор Международного института демократии:

МЫ СДЕЛАЛИ ШАГ В СТОРОНУ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Кремль избрал позицию нейтралитета, он не делал резких заявлений по поводу каких-либо партий. А визит Януковича любопытен, потому что нейтралитет публично Россией должен был сохраняться. А он может быть нарушен тем, что Москва как бы может оказать негласную осторожную поддержку Януковичу. Но вы заметили, что разговоры Януковича и Путина были в этот раз чисто прагматические. Они не говорили о НАТО, о Крыме, о двуязычии. Все идеологические вопросы, которые разрывали Украину и давали Кремлю разыгрывать свою карту в Украине, неактуальны. Они говорят о газе, о самолетах. И этов свою очередь говорит о том, что мы сделали шаг в сторону самостоятельности. Янукович хотел показать, что он встречается с лидером России, и что именно он может решать насущные вопросы. Конечно, визит сопровождается какими-то неприятностями, позднейшими заявлениями протокола премьера о якобы неподдержке визита нашим посольством в Москве. Это объяснимо. После конституционной реформы украинская внешняя политика превратилась из многовекторной в многопартийную. И по сути, две большие партии «НУ» и Партия Регионов пытаются проводить свою внешнюю политику. Естественно, что МИД контролируется Президентом, а Кабинет Министров – Януковичем. И какой бы внешнеполитический шаг не делал каждый из субъектов, эти институции будут обвинять друг друга в том, что они либо мешают, либо перехватывают инициативу.

Опрашивала Маша Мищенко