КГГА определила размер денежной помощи ко дню Победы

КГГА определила размер разовой денежной помощи ко дню Победы, предусмотренной Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, инвалидам войны и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного держания, признанным инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, помощь составляет:

• 1200 гривен для лиц I группы инвалидности;

• 1020 гривен для II группы;

• 920 гривен для III группы.

Участникам боевых действий и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, которым на момент заключения не исполнилось 18 лет, а также детям, которые родились в отмеченных местах принудительного содержания, их родителям будут выплачивать 675 гривен;

Лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, будут выплачивать 1200 гривен. Членам семей погибших и женам (мужьям) умерших инвалидов войны, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, будут предоставлять 340 гривен.

Участники войны и бывшиие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которые были вывезены на принудительные работы, дети партизанов, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага будут платить 125 гривен.

«Это лишь маленькая толика из нашего неоплатного долга перед ветеранами. Нашу семью также затронула война. Мои мама и папа маленькими остались без родителей, которые погибли на фронтах. Я никогда не видел своих дедов. О боли семей павших героев, семей ветеранов знаю не по наслышке. Считаю заботу о ветеранах своим личным долгом», – сказал председатель КГГА Александр Попов.