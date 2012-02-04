Балога считает, что Тимошенко и Луценко должны быть на свободе

Министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявляет, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО и другие бывшие правительственные чиновники должны быть на свободе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.БАЛОГА сказал в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

Он отметил: «Если говорить о ТИМОШЕНКО, то я бы хотел, чтобы она была на свободе». «Большое желание, чтобы она была на свободе», - добавил министр.

При этом В.БАЛОГА подчеркнул, что подписанные Ю.ТИМОШЕНКО газовые соглашения «поставили Украину в кабальные условия». «Ленин был руководителем великой России, но он никогда Россию не любил. ТИМОШЕНКО не стала первым руководителем, но у меня создалось впечатление от подписания этого договора, что она тоже не любит Украину», - добавил он. В то же время В.БАЛОГА подчеркнул: «Сильная власть, а она у нас сильная в Украине, мы должны сделать все для того, чтобы все-таки общество дало оценку, политическую оценку, и чтобы мы двигались дальше, куда наметили - в Европу, к западным стандартам».

«Я очень не хочу, чтобы в тюрьме была ТИМОШЕНКО, ЛУЦЕНКО и другие, кто есть, и из-за чего у нас сегодня возникают проблемы с ЕС, с Западом, с США», - подчеркнул В.БАЛОГА.